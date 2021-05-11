الإمارات: الخميس أول أيام عيد الفطر السعيد في البلاد

أعلنت اللجنة المكلفة بتحري رؤية هلال شهر شوال لعام 1442 هجرية في الإمارات أن غدا الأربعاء هو المتمم لشهر رمضان وأن بعد غد الخميس هو غرة شهر شوال وأول أيام عيد الفطر.

وقال وزير العدل ورئيس اللجنة سلطان بن سعيد البادي الظاهري في بيان، إن "اللجنة وبعد التحري ومراعاة طرق الاثبات الشرعية والاتصالات التي جرت مع الدول المجاورة لم يثبت لديها الليلة رؤية هلال شهر شوال للعام الجاري، وعليه فإن غدا الأربعاء الموافق 12 مايو هو المتمم لشهر رمضان وأن بعد غد الخميس الموافق 13 مايو هو غرة شهر شوال وأول أيام عيد الفطر".

وهنأ الوزير قيادة الإمارات وشعبها والمسلمين كافة بحلول عيد الفطر السعيد.

المصدر: "وام"