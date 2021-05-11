الديوان الملكي السعودي: الخميس أول أيام عيد الفطر المبارك

أعلنت لجان الترائي السعودية اليوم الثلاثاء تعذر رؤية هلال شهر شوال، ليكون الأربعاء مكملا لشهر رمضان، والخميس غرة شهر شوال وأول أيام عيد الفطر المبارك.

ووفقا للمصادر المطلعة: "تعذرت على لجان الترائي في عدد من مناطق المملكة، رؤية هلال شهر شوال للعام الحالي 1442هجريا، مساء اليوم الثلاثاء، وبذلك ينتظر أن تعلن المحكمة العليا خلال الساعات القادمة قرارها الرسمي".

وأضافت: "في حال تَعذرت الرؤية، سيكون يوم غد الأربعاء متمما لشهر رمضان، وبعد غد الخميس أول أيام عيد الفطر المبارك".

وتتحرى المحكمة العليا في السعودية، والتي تعقد جلستها مساء اليوم، ما يرد من اللجان والمحاكم عن رؤية هلال شهر شوال، تمهيدا لإصدار قرارها الرسمي عن حلول عيد الفطر للعام الحالي.

المصدر: "سبق"