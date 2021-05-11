 
مباشر

الأردن.. 92 نائبا يطالبون الحكومة بقطع العلاقات مع إسرائيل وطرد سفيرها

أخبار العالم العربي

الأردن.. 92 نائبا يطالبون الحكومة بقطع العلاقات مع إسرائيل وطرد سفيرها
Reuters AMMAN
مواطن يحمل العلم الأردني
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/qdfv

طالب 92 نائبا في البرلمان الأردني، حكومة البلاد، بـ"اتخاذ موقف قوي بقطع العلاقات مع إسرائيل وطرد السفير الإسرائيلي من عمان وسحب سفير الأردن لدى تل أبيب".

إقرأ المزيد
الأوضاع الخطيرة في القدس محور محادثات أردنية سعودية
الأوضاع الخطيرة في القدس محور محادثات أردنية سعودية

واعتبر النواب أن هذا الإجراء هو "رد فعل على انتهاكات الصهاينة بحق المقدسات وسياسات تهجير الفلسطينيين من القدس ومن حي الشيخ جراح". 

وكان رئيس مجلس أوقاف القدس، عبد العظيم سلهب، قد ناشد الملك الأردني صاحب الوصاية على المقدسات في القدس، أن يبذل قصارى جهده لـ"وقف الاعتداءات على المصلين والمعتكفين في المسجد الأقصى".

ونفذ المئات من الأردنيين، أمس الاثنين، لليوم الثاني على التوالي، وقفة احتجاجية قرب السفارة الإسرائيلية في العاصمة عمان، دعما للفلسطينيين في القدس، مجددين مطالبتهم بطرد السفير.

المصدر: "عمون"+ "خبرني"

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا