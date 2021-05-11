الحكومة الصومالية تطالب الاتحاد الإفريقي باستبدال مبعوثه الخاص إليها

بعثت حكومة تصريف الأعمال الصومالية رسالة إلى الاتحاد الإفريقي طالبت فيها باستبدال مبعوثه الخاص إلى الصومال، جون ماهاما، الذي تم تعيينه مؤخرا.

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وأشارت الحكومة الصومالية إلى أن الاتحاد الإفريقي لم يستشر الصومال حول تعيين جون ماهاما في منصبه كبعوث خاص للاتحاد للصومال، وفقا لموقع "جوهر" الإخباري.

وقال "جوهر" نقلا عن مصادر إن "الحكومة الصومالية لفتت إلى أن المبعوث الإفريقي لا يمكن أن يكون محايدا، بدعوى أن لديه مصالح تجارية في كينيا".

المصدر: "الصومال الجديد"