"حماس": قررنا الاستمرار ما لم توقف إسرائيل العدوان

قال رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" إسماعيل هنية، إن "معادلة ربط غزة بالقدس ثابتة ولن تتغير"، مؤكدا أن "حماس قررت أن تستمر ما لم توقف إسرائيل العدوان".

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وأضاف هنية، في تصريح له، فجر اليوم الثلاثاء، "نحن قررنا أن نستمر ما لم يوقف الاحتلال كل مظاهر العدوان والإرهاب في القدس والمسجد الأقصى المبارك"، مؤكدا أن " القدس رسخت ميزان قوة جديد سياسيا وجماهيريا وميدانيا على المستوى الداخلي والخارجي، وإرادة شعبنا تنتصر".

وشدد رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" على أن "معادلة ربط غزة بالقدس ثابتة ولن تتغير، فعندما نادت القدس لبت غزة النداء".

يأتي ذلك، فيما أعلنت "الغرفة المشتركة لفصائل المقاومة الفلسطينية" في غزة أن "المقاومة وحدت صفوفها للدفاع عن القدس والأقصى ضد طغيان الاحتلال"، مؤكدة أن "عهد الاستفراد بالمسجد الأقصى قد انتهى بلا رجعة".

وأفادت وسائل إعلام فلسطينية اليوم، بارتفاع حصيلة ضحايا الغارات الإسرائيلية على غزة لليوم الثاني، إلى 24 قتيلا بينهم أطفال، و103 جرحى.

المصدر: سبوتنيك+ المركز الفلسطيني للإعلام