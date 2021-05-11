الجيش الروسي يدمر شبكة كهوف لقيادة المسلحين قرب تدمر
Sputnik
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أعلن رئيس الوحدة الهندسية في القوات الروسية في سوريا العقيد أندريه كالينوف، أن خبراء المتفجرات دمروا شبكة كهوف قرب مدينة تدمر السورية، كان المسلحون يستخدمونها مركز قيادة.
وقال: "خلال عمليات البحث التي نفذتها القوات المسلحة السورية، تم اكتشاف شبكة من الكهوف وخنادق للتواصل بين المسلحين".
وأضاف: "تم العثور على مركز سيطرة المسلحين، وفيه معدات اتصال وأسلحة وذخائر ووثائق".
وتابع: "قامت الوحدات الهندسية التابعة للقوات الروسية بتدمير هذه الكهوف، كما تم إبطال 6 ألغام مضادة للأفراد بالقرب من المغارة".
وأشار إلى أن "المسلحين حفروا ممرا تحت الأرض بطول 17 مترا، يربط هذه الكهوف ببعضها".
المصدر: RT