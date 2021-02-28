 
مباشر

خبراء الألغام الروس يعثرون على مستشفى حديث للمسلحين في كهف بإدلب السورية

أخبار العالم العربي

خبراء الألغام الروس يعثرون على مستشفى حديث للمسلحين في كهف بإدلب السورية
Sputnik
القوات الهندسية الروسية في سوريا - أرشيف
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/pvc7

دمر خبراء المتفجرات من القوات المسلحة الروسية كهفا فارغا في محافظة إدلب السورية، حيث أنشأ المسلحون مستشفى ميدانيا مجهزا لتنفيذ عمليات جراحية معقدة.

وقال قائد القوات الهندسية الروسية العقيد رومان بسمرتني، إنه "أحد أكثر الأماكن تجهيزا الذي عثرت عليه قواتنا".

وأضاف: "في هذا الكهف كان هناك مستشفى حديث مجهز بالكامل لاستقبال المرضى الخارجيين والقيام بالعمليات المعقدة، ويسمح باستيعاب ما يصل إلى 100 فرد".

ووفقا له، "تم تجهيز الكهف لمدة عامين من قبل جماعة صغيرة نسبيا، لكنها شديدة العنف، هي جيش العزة، المعروفة بتطرفها ورفضها التفاوض مع كل من السلطات السورية والجماعات المسلحة غير الشرعية الأخرى".

وأنشأ المسلحون كهفا اصطناعيا في منحدر تل مرتفع، مع عدة مداخل تواجه واديا جبليا، لا توجد مستوطنات كبيرة في الجوار، والكهف غير مرئي تقريبا من الجو، ويمر بجانبه خط طاقة عالي الجهد، حيث سمح ذلك للمسلحين بالحفاظ على سرية موقع المستشفى لفترة طويلة.

المصدر: "نوفوستي"

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا