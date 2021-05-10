تونس.. حركة "النهضة" تنفي نيتها سحب الثقة من قيس سعيّد

نفى القيادي البارز في حركة "النهضة" التونسية عبد اللطيف المكي نيّة الحركة سحب الثقة من رئيس الجمهورية قيس سعيّد.

وفي منشور على صفحته عبر "فيسبوك"، قال المكي إن "الموقف الرسمي لحركة النهضة هوالحوار مع رئيس الجمهورية والبناء معه لتجاوز الأزمة الحالية، رغم الاختلافات العديدة مع مواقف الرئاسة في عديد الملفات وآخرها موضوع المحكمة الدستورية".

الموقف الرسمي لحركة #النهضة هو #الحوار مع رئيس الجمهورية والبناء معه لتجاوز الأزمة الحالية رغم الإختلافات العديدة مع... Posted by ‎Abdellatif El Mekki عبد اللطيف المكي‎ on Monday, May 10, 2021

وأضاف: "رغم الخطابات الحادة الصادرة منرئاسة الجمهورية، فإن الرد عليها بمثلها لا يخدم المصلحة الوطنية بل يكون الرد بخطاب بناء يعبر عن الاختلاف باحترام ويعالج عناصر الأزمة ويركز على المضامين، مع الدعوة إلى أن تتوقف تلك الخطابات الحادة باتجاه خطاب تجميعي هادىء".

وتابع: "ليس واردا في برامج الحركة سحب الثقة من رئيس الجمهورية فضلا عن البحث في شروطها".

المصدر: RT