السعودية: سقوط قذيفة في إحدى قرى جازان أطلقها الحوثيون
Reuters Ali Owidha
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أعلن الدفاع المدني السعودي عن سقوط قذيفة في إحدى قرى جازان، أطلقتها حركة "أنصار الله" الحوثية من اليمن، تسببت بوقوع أضرار مادية.
وقال الدفاع المدني في تغريدة على "تويتر"، إن "مقذوف حوثي سقط في إحدى القرى الحدودية بجازان نتج عنه عدة أضرار ولا إصابات".
مدني #جازان: سقوط مقذوف حوثي في إحدى القرى الحدودية بجازان نتج عنه عدة أضرار ولا إصابات. pic.twitter.com/Q9fQAOPdqx— الدفاع المدني السعودي (@SaudiDCD) May 10, 2021
وكان التحالف العربي الذي تقوده السعودية في اليمن أعلن عن اعتراض وتدمير طائرة مسيرة ملغومة أطلقت باتجاه مطار أبها السعودي، فيما أكدت حركة "أنصار الله" أن المسيرة أصابت هدفها بدقة.
المصدر: RT