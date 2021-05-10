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السعودية: سقوط قذيفة في إحدى قرى جازان أطلقها الحوثيون

أخبار العالم العربي

السعودية: سقوط قذيفة في إحدى قرى جازان أطلقها الحوثيون
Reuters Ali Owidha
الحوثيون في اليمن
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أعلن الدفاع المدني السعودي عن سقوط قذيفة في إحدى قرى جازان، أطلقتها حركة "أنصار الله" الحوثية من اليمن، تسببت بوقوع أضرار مادية.

وقال الدفاع المدني في تغريدة على "تويتر"، إن "مقذوف حوثي سقط في إحدى القرى الحدودية بجازان نتج عنه عدة أضرار ولا إصابات".

وكان التحالف العربي الذي تقوده السعودية في اليمن أعلن عن اعتراض وتدمير طائرة مسيرة ملغومة أطلقت باتجاه مطار أبها السعودي، فيما أكدت حركة "أنصار الله" أن المسيرة أصابت هدفها بدقة.

 

 

المصدر: RT

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