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بغداد: الاعتداء على القنصلية الإيرانية في كربلاء لن يمر بلا حساب

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بغداد: الاعتداء على القنصلية الإيرانية في كربلاء لن يمر بلا حساب
حرق إطارات أمام القنصلية الإيرانية في كربلاء - الليلة الماضية
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أكد وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين اليوم الاثنين، أن الاعتداء على القنصلية الإيرانية في كربلاء الليلة الماضية، لن يمر دون حساب.

وقال خلال اتصال هاتفي مع نظيره الإيراني محمد جواد ظريف، إن "هذا العمل مرفوض وفقا للأعراف والاتفاقيات الدولية، ولن يمر من دون محاسبة الأشخاص الذين قاموا به، وأن السلطات الأمنية تجري تحقيقاتها لغرض التوصل إلى الفاعلين".

وأعرب حسين عن أسفه لما حدث، وأكد حرص الحكومة العراقية على توفير الوضع الأمني المستقر لجميع البعثات الدبلوماسية العاملة على أرض العراق.

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وأشار إلى تمسك بغداد بالعلاقات الاستراتيجية مع طهران، وتطلعها نحو تدعيم العلاقات الثنائية عبر توسيع دائرة التعاون لتحقيق المصالح المشتركة بين البلدين، وخدمة للشعبين الصديقين.

وبحث الجانبان التطورات الأخيرة في الوضع العراقي، وما تعرضت له قنصلية إيران من اعتداء من مجهولين.

واستدعت وزارة الخارجية الإيرانية السفير العراقي في طهران وسلمته رسالة احتجاج على الهجوم الذي تعرضت له القنصلية.

وكان عشرات المتظاهرين قد أحرقوا الإطارات أمام القنصلية الإيرانية، احتجاجا على مقتل الناشط إيهاب الوزني ليلة الأحد.

المصدر: RT

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