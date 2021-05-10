منظمة إنسانية تحذر من كارثة إنسانية في المتوسط

قالت منظمة Watch The Med غير الحكومية الإنسانية إن هناك 5 قوارب تواجه مخاطر في منطقة البحث والإنقاذ المالطية في البحر الأبيض المتوسط، والتي تحمل على متنها 419 مهاجرا.

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وكتب مشروع "Alarm Phone" الإنساني، في تغريدة عبر "تويتر" الاثنين، أن "هناك 80 شخصا من دون وقود وطعام وماء، وتتسرب المياه إلى قاربهم أيضا".

وأوضح المشروع الإنساني أن "الحالة نفسها تتكرر بالنسبة لـ96 شخصا آخرين ولقارب يحمل على متنه 97 شخصا لا يزال هائما في البحر منذ يومين"، بينما "هناك قارب آخر على متنه 91 مهاجرا، من دون طعام وماء وبنزين أيضا، وكذلك مع وجود شخص مريض على متنه".

وأشار مشروع "Alarm Phone" الى أن "هناك 55 مهاجرا آخرين، فقد الاتصال بهم منذ الساعة 9:30 صباح أمس".

واختتم المشروع الإنساني متسائلا: "متى سيتم إنقاذ هؤلاء المهاجرين الـ419؟".

المصدر: آكي