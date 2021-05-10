الكويت تطلب عقد جلسة طارئة للاتحاد البرلماني العربي بشأن أحداث القدس

قدم رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق الغانم طلبا لعقد جلسة طارئة للاتحاد البرلماني العربي بأسرع وقت لبحث انتهاكات إسرائيل ضد الحرم القدسي الشريف وعمليات الترحيل في حي الشيخ جرّاح.

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ووجه الغانم كتابا إلى الاتحاد البرلماني العربي يطلب فيه عقد الجلسة الطارئة لبحث المستجدات والتطورات في القدس واتخاذ موقف حاسم وواضح تجاهها.

وتشهد القدس الشرقية اشتباكات ليلية خلال شهر رمضان بين الفلسطينيين من جانب والشرطة الإسرائيلية والمستوطنين من جانب آخر.

وتطورت أحداث القدس، عقب محاولات منع القوات الإسرائيلية الفلسطينيين من الصلاة في المسجد الأقصى خلال شهر رمضان، وفرض قيود كثيرة على المصلين، كذلك جاءت قبيل جلسة للمحكمة العليا الإسرائيلية للنظر فيما إذا كان سيتم طرد أسر فلسطينية من منازلها في حي الشيخ جراح، ومنح تلك المنازل لمستوطنين إسرائيليين.

المصدر: جريدة "الأنباء"