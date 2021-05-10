مسؤول صحي مصري: التطعيم ضد كورونا سيكون سنويا

أكد حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمواجهة فيروس كورونا في مصر، أن التطعيم ضد هذا الفيروس سيكون سنويا في البلاد.

إقرأ المزيد

وخلال مداخلة هاتفية في برنامج "كلمة أخيرة" المذاع على فضائية "extra news"، أشار حسام حسني إلى أن "هناك ارتفاعا في حالات الإصابات بفيروس كورونا في ظل تواجد تجمعات كثيرة".

وطالب حسني المصريين بتطبيق الإجراءات الاحترازية خاصة في الأعياد المقبلة، مؤكدا أن "زيادة حالات الإصابة بهذا الفيروس تضغط على المستشفيات، التي ما زالت قادرة على علاج الأفراد، في حين أنه مع ارتفاع الإصابات، قد يصعب علاج الجميع".

وشدد رئيس اللجنة العلمية لمواجهة فيروس كورونا على ضرورة تسجيل المواطنين للحصول على اللقاحات المضادة لهذا الفيروس، لافتا إلى أن "المملكة المتحدة قد تعمل على الانتهاء من فيروس كورونا خلال الصيف المقبل، وقلة الوفيات لتصل إلى شخصين فقط بسبب تطعيم الجرع الأولى من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا بنسبة 100% والجرع الثانية بنسبة وصلت إلى 40%".

المصدر: "الوطن"