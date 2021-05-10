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احتجاجات بمخيمات لبنان نصرة للقدس

أخبار العالم العربي

احتجاجات بمخيمات لبنان نصرة للقدس
Reuters
مخيم برج البراجنة للاجئين الفلسطينيين، صورة من الأرشيف
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نظم الفلسطينيون في مخيمات لبنان تظاهرات ليل الأحد/ الاثنين، نصرة للقدس والمسجد الأقصى المبارك ورفضا للمخططات الإسرائيلية التهويدية في المدينة .

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وانطلقت عشرات المسيرات في المخيمات والتجمعات الفلسطينية، في مخيم الرشيدية والبص والبرج الشمالي، وتجمع المعشوق، ومخيم عين الحلوة، ووادي الزينة، وساحات مدينة صيدا، وصولا لمخيم شاتيلا وبرج البراجنة في بيروت، ومخيم الجليل في بعلبك ومخيمي نهر البارد والبداوي في طرابلس شمال لبنان.

وهتف المشاركون في المسيرات والوقفات الغاضبة بالهتافات المؤيدة للقدس وأهلها، والداعمة للمقاومة الفلسطينية، مؤكدين وحدة الشعب الفلسطيني في الداخل والخارج.

وأكد اللاجئون الفلسطينيون في لبنان دعمهم الكامل لحراك المقدسيين وثورتهم المستمرة، مشددين على "ضرورة التوحد لمواجهة اعتداءات الاحتلال بحق المقدسيين والمرابطين في الأقصى".

المصدر: مركز الإعلام الفلسطيني

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