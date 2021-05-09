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الصومال.. مقتل 6 أشخاص بينهم ضابطان بهجوم استهدف مركز شرطة بمقديشو

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الصومال.. مقتل 6 أشخاص بينهم ضابطان بهجوم استهدف مركز شرطة بمقديشو
AFP Abdirazak Hussein FARAH
تفجير في العاصمة الصومالية مقديشو - أرشيف
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فجر انتحاري يرتدي حزاما ناسفا نفسه الأحد أمام بوابة مركز شرطة وابري بالعاصمة الصومالية مقديشو، مما أسفر عن مصرع 6 أشخاص بينهم ضابطان برتبة رفيعة.

ونقل التلفزيون الرسمي الصومالي عن قيادة الشرطة الوطنية قولها، إن "الهجوم أسفر عن مقتل 4 مدنيين وقائد مركز وابري، أحمد باشني علولي، ونائبه قائد قسم (وليوعدي) بشرطة إقليم بنادر، المقدم عبد الباسط محمود عغيي".

وأشارت قيادة الشرطة إلى أن رجال المباحث الجنائية هرعوا إلى مكان الحادث وفتحوا تحقيقا للوقوف على ملابسات الحادث.

من جهتها، أعلنت حركة "الشباب" المرتبطة بتنظيم "القاعدة" الإرهابي تبنيها للهجوم.

المصدر: "وكالة الأنباء الصومالية"

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