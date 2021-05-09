تونس.. 79 وفاة و1301 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة التونسية عن تسجيل 79 وفاة و1301 إصابة جديدة بفيروس كورونا في الـ24 ساعة الأخيرة.

وأوضحت الوزارة في تقريرها اليومي أن إجمالي عدد الوفيات جراء الفيروس في البلاد وصل إلى 11429، فيما إجمالي عدد الإصابات 320813.

وأشارت إلى أن عدد المتعافين من الإصابة بالفيروس بلغ 277497، بعد تسجيل 1299 حالة شفاء.

المصدر: RT