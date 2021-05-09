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تونس.. 79 وفاة و1301 إصابة جديدة بفيروس كورونا

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تونس.. 79 وفاة و1301 إصابة جديدة بفيروس كورونا
Reuters JIHED ABIDELLAOUI
حملة التطعيم ضد فيروس كورونا في تونس
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أعلنت وزارة الصحة التونسية عن تسجيل 79 وفاة و1301 إصابة جديدة بفيروس كورونا في الـ24 ساعة الأخيرة.

وأوضحت الوزارة في تقريرها اليومي أن إجمالي عدد الوفيات جراء الفيروس في البلاد وصل إلى 11429، فيما إجمالي عدد الإصابات 320813.

الأرقام الرئيسيّة المسجّلة بتاريخ 08 ماي 2021 #كوفيد_19 🇹🇳

Posted by ‎Ministère de la santé وزارة الصحة‎ on Sunday, May 9, 2021

وأشارت إلى أن عدد المتعافين من الإصابة بالفيروس بلغ 277497، بعد تسجيل 1299 حالة شفاء.

 

المصدر: RT

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