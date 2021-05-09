العراق.. إخماد حريق في بئر نفط ثان شمالي البلاد

تمكن الجهد الهندسي في وزارة النفط العراقية الأحد، من السيطرة بوقت قياسي على حريق البئر النفطي 183 في حقل "باي حسن" بمحافظة كركوك شمالي البلاد.

وأشار بيان لوزارة النفط إلى أن "الجهد المتميز للعاملين أسفر عن السيطرة على حريق البئر 183، رغم تعقيدات وخطورة معالجة هذه الحوادث نظرا للضغوطات العالية التي تتميز بها، والتمكن من السيطرة عليه في غضون 4 أيام فقط".

وأشار، إلى أن الفرق الفنية "تمكنت في وقت سابق من السيطرة وإطفاء حريق نشب في البئر 177 في الحقل المذكور".

🔻وزير النفط يعلن إطفاء البئر 183 في حقل باي حسن.. ويؤكد: العمليات الإرهابية لن توقف الجهد الوطني في العمل على إدامة الإنتاج والتصدير Опубликовано ‎وزارة النفط العراقية‎ Воскресенье, 9 мая 2021 г.

وأكد البيان، على أن "العمليات الإرهابية الجبانة التي تستهدف الحقول النفطية لن توقف الجهد الوطني في العمل على إدامة الإنتاج والتصدير والحفاظ على الثروة الوطنية".

وتعرض حقل "باي حسن" في محافظة كركوك الأسبوع الماضي، لهجوم تخريبي أسفر عن تفجير بئرين نفطيين، أسفر عن سقوط قتلى وجرحى من القوات الأمنية وشرطة حماية حقول الطاقة.

المصدر: RT