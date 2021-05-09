حرس السواحل الليبي يفند الرواية الإيطالية حول اعتراض مراكب صيد بالمتوسط

كشف جهاز خفر السواحل وأمن الموانئ الليبي أن إصابة فرد طاقم مركب صيد إيطالي، جاءت نتيجة اصطدامه بنافذة السفينة التي تم تفتشيها بوجود فرقاطة إيطالية، وليس بطلق ناري كما أعلن.

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وفي بيان نشر على صفحة الناطق باسم قيادة أركان القوات البحرية الليبية، على "فيسبوك"، أكد خفر السواحل الليبي أن الحادث جرى في منطقة الصيد الليبية المحمية، التي لا يحق لسفن أجنبية الوجود أو الصيد فيها، محذرا كل السفن الأجنبية من الصيد أو دخول هذه المنطقة الليبية، وقال إن "مثل هذه الأعمال والاختراقات وليست الأولى من نوعها، ومتكررة من سفن الصيد الإيطالية، وموثّقة لدى الجهاز بالصوت والصورة".

بيان صحفي بخصوص اختراقات سفن صيد أجنبية منطقة الصيد الليبية المحمية . Posted by ‎الناطق الرسمي برئاسة أركان القوات البحرية الليبية‎ on Sunday, 9 May 2021

وكان وزير الدفاع الإيطالي لورينزو غويريني، كشف أن البحرية الإيطالية تدخلت مرتين خلال أسبوع لحماية مراكب صيد إيطالية من زوارق خفر السواحل الليبي.

وقال إن "البحرية الإيطالية تدخلت في الوقت المناسب الخميس والاثنين الماضيين، ما ساهم في حماية قوارب الصيد الإيطالية من استيلاء محتمل من قبل الجانب الليبي، في منطقة تبلغ مساحتها حوالي 160 ألف كيلومتر مربع وتشير إليها الحكومة الإيطالية على أنها خطرة في البحر المتوسط".

المصدر: RT