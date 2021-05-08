إيطاليا: قواتنا البحرية تدخلت في الوقت المناسب بمواجهة خفر السواحل الليبي

كشف وزير الدفاع الإيطالي لورينزو غويريني، أن البحرية الإيطالية تدخلت مرتين خلال أسبوع لحماية مراكب صيد إيطالية من زوارق خفر السواحل الليبي.

إقرأ المزيد

وقال إن "البحرية الإيطالية تدخلت في الوقت المناسب الخميس والاثنين الماضيين، ما ساهم في حماية قوارب الصيد الإيطالية من استيلاء محتمل من قبل الجانب الليبي، في منطقة تبلغ مساحتها حوالي 160 ألف كيلومتر مربع وتشير إليها الحكومة الإيطالية على أنها خطرة في البحر المتوسط".

ودان وزير الدفاع الإيطالي، إطلاق خفر السواحل الليبي الخميس النار على 3 قوارب صيد صقلية على بعد 30-40 ميلا بحريا قبالة ساحل مصراتة، ما أسفر عن إصابة قبطان أحد القوارب بجرح في ساعده، وقال إنه "من الخطير وغير المقبول إطلاق أعيرة نارية على قارب مدني وتعريض حياة الناس للخطر".

وكانت وزارة الدفاع الإيطالية، أكدت الاثنين الماضي أن فرقاطة تابعة للقوات البحرية تدخلت لإنقاذ 7 قوارب صيد إيطالية بعد أن اقترب منها زورق مطاطي عالي السرعة قادم من الساحل الليبي.

من جهة أخرى، نفى الناطق باسم القوات البحرية الليبية، مسعود إبراهيم، إطلاق النار مباشرة على قوارب صيد إيطالية قبالة السواحل الليبية.

وقال إبراهيم إنه لم يتم إطلاق أعيرة نارية على القوارب، بل تم إطلاق رصاصات تحذيرية في الهواء.

المصدر: آكي+ إنسا+ الوسط

