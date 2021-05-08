مراسلتنا: استنفار أمني إسرائيلي في القدس ومواجهات في الشيخ جراح

أفادت مراسلتنا في القدس السبت بأن المدينة تشهد استنفارا كبيرا لقوات الأمن الإسرائيلي، ومواجهات في حي الشيخ جراح.

من جهته، أكد الهلال الأحمر الفلسطيني أن طواقمه نقلت إصابة من حي الشيخ جراح إلى المستشفى جراء اعتداء المستوطنين على مقدسيين من أبناء الحي والنشطاء المتضامنين هناك.

واندلعت في أعقاب ذلك مواجهات بين الشبان الفلسطينيين والشرطة الإسرائيلية، التي أطلقت قنابل الصوت والقنابل الغازية تجاه المواطنين المتواجدين في محيط البيوت المهددة بالإخلاء في الحي.

وأشار الهلال الأحمر إلى أنه نقل شخصا ثانيا أصيب جراء اعتداء عليه بالضرب المبرح من قبل مستوطنين إسرائيليين في باب الأسباط أحد أبواب المسجد الأقصى.

وتشهد المدينة منذ الأسبوع الماضي توترا حادا نتيجة قيام المستوطنين بالاعتداء على سكان حي الشيخ جراح، وصدر حكم بإخلاء عدد من منازل الحي من قاطنيها بدعوى ملكية الأرض المقامة عليها منازلهم ليهود، وكذلك اعتداءات الشرطة وقوات الأمن الإسرائيلية على المصلين في المسجد الأقصى.

المصدر: RT