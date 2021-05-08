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السيسي يستقبل رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية بمطار القاهرة

أخبار العالم العربي

السيسي يستقبل رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية بمطار القاهرة
Reuters
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي - أرشيف
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أكد المتحدث باسم الرئاسة المصرية السفير بسام راضي، السبت، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، استقبل بمطار القاهرة، نظيره الكونغولي فيليكس تشيسيكيدي.

وأعلن رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية تشيسيكيدي، والذي يتولى منصب رئيس الاتحاد الإفريقي، أنه سيزور مصر والسودان وإثيوبيا لبحث أزمة سد النهضة مع الأطراف المعنية بالأزمة.

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يذكر أن وزير الخارجية المصري سامح شكري، حمل الشهر الماضي رسائل من الرئيس السيسي إلى عدد من رؤساء الدول الأعضاء في الاتحاد الإفريقي لشرح أبعاد وتطورات قضية السد الإثيوبي.

وشملت الجولة عددا من الدول في مقدمتها تونس، وجزر القمر وجنوب إفريقيا والكونغو الديمقراطية والسنغال.

المصدر: وكالات

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