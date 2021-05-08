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السلطات اللبنانية تحبط عملية تهريب 51 شخصا إلى قبرص

أخبار العالم العربي

السلطات اللبنانية تحبط عملية تهريب 51 شخصا إلى قبرص
Reuters
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أعلنت السلطات اللبنانية أنها تمكنت من إحباط عملية تهريب 51 سوريا إلى قبرص عبر البحر الأبيض المتوسط، بينهم نساء وأطفال.

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وقالت شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي إنها تمكنت في الرابع من مايو الجاري، وفي إطار مكافحة عمليات تهريب الأشخاص الأجانب إلى خارج الأراضي اللبنانية، من توقيف 51 شخصا من التابعية السورية بينهم 39 ذكرا راشدا، و 5 نساء راشدات، و7 أطفال قصر، كانوا متوجهين إلى قبرص عبر البحر، وذلك على شاطئ بحر ​بلدة أنفة​ الحريشة، شمال لبنان.

وأوضحت أنه "بالتحقيق معهم اكدوا أنهم كانوا بانتظار قارب ليقلهم من الشاطئ باتجاه قبرص، لقاء دفع مبلغ 2500 ​دولار​ أمريكي عن كل شخص عند الوصول، وقد اشتبهت قوى الأمن بثلاثة أشخاص ضالعين في عملية التهريب غير الشرعية، وهم "ن. د." مواليد عام 1989، "م. م." مواليد عام 1978، و"خ. ع." مواليد عام 1997، وجميعهم سوريون، وبعد الاستماع إلى إفاداتهم أنكروا علاقتهم بالقضية، وتبين أنهم تعاونوا في عملية التهريب مع شخصين أحدهما موجود في لبنان ولقبه أبو محمود، والثاني في قبرص ولقبه أبو يعرب".

وأكدت شعبة المعلومات أن "التحقيق جار بإشراف ​القضاء​ المختص، والعمل مستمر لتوقيف المتورطين في هذه العملية".

 

المصدر: النشرة

 

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