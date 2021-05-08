عمرو أديب يعلق على تعامل المصريين مع الصاروخ الصيني التائه

علق الإعلامي عمرو أديب على تناول المصريين أزمة الصاروخ الصيني، قائلا: "لا إحنا اللي عملنا الصاروخ ولا طلعناه ولا هننزله ولا لينا علاقة بيه، لكن المصريين قلقين من الصاروخ".

ولفت أديب في برنامج "الحكاية" المذاع على منصة "شاهد.نت" الإلكترونية إلى أن الصين أطلقت هذا الصاروخ لأغراض متعلقة بالفضاء، وكان معه أجهزة بالغة الدقة والتعقيد، لكنه انحرف عن مساره وبدأ يلف حول الكرة الأرضية ويبدو أنه سيسقط في مكان ما، وبعض العلماء قالوا إنه سيسقط في المحيط، وهناك من يقول إنه سيسقط في أستراليا، والبعض قال إنه سيسقط في السودان.

وأضاف: "تسمع بقى المصريين وانتو عارفين لما يمسكوا حاجة، وعندنا هنا مصر كل واحد متضايق من محافظة بيقول هيسقط فيها".تب إنه معدي فوق طوخ، ازاي طيب؟! سرعته 2800 كم في الساعة، والمسافة من القاهرة لأسوان 1200 كم، يعني يروح ويرجع بينهم في ساعة واحدة، يعني سرعته رهيبة"، لافتا إلى أنه قد يتحطم عندما يخترق المجال الجوي، وبالتالي فإن الناس قلقون من قطع الصاروخ.

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وفي نفس الحلقة، أجرى عمرو أديب مداخلة مع الدكتور أسامة شلبية عميد كلية علوم الملاحة وتكنولوجيا الفضاء بجامعة بني سويف، حيث شدد الأخير على أنه لا يمكن لأحد أن يتوقع سقوط الصاروخ على مصر، مشيرا إلى أنه أول صاروخ يحمل مكونا لمحطة فضاء سينتهي عملها بعد 25 سنة.

المصدر: الوطن المصرية