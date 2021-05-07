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البحرين: قطر ألقت القبض على 5 بحارة آسيويين بدعوى الصيد بدون تصريح

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البحرين: قطر ألقت القبض على 5 بحارة آسيويين بدعوى الصيد بدون تصريح
Reuters Hamad I Mohammed
العاصمة البحرينية المنامة - أرشيف
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أعلنت السلطات البحرينية الجمعة أن قطر ألقت القبض على 5 بحارة آسيويين كانوا على متن قارب صيد بحريني، بدعوى انتهاك مياهها الإقليمية والصيد فيها بدون تصريح.

وجاء في بيان لقيادة خفر السواحل البحريني، أن "مركز العمليات، تلقى إخطارا من الإدارة العامة لأمن السواحل والحدود بدولة قطر، مفاده القبض على (بانوش) بحريني، يسمى (شروق الخير) بدعوى الدخول للمياه الاقتصادية لدولة قطر بطريقة غير مشروعة وممارسة الصيد بدون تصريح".

وأشار البيان، إلى أن "السلطات البحرية القطرية ألقت القبض على 5 بحارة آسيويين، كانوا على متن البانوش، وإحالتهم إلى الجهات المختصة".

وأشارت قيادة خفر السواحل البحرينية، إلى أنها "تتابع إجراءاتها القانونية اللازمة في هذا الشأن".

المصدر: "بنا"

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