الجندي: من يزعمون رؤية الجن وإخراجه من أجساد البشر نصابون

أكد عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية في مصر الشيخ خالد الجندي، أن الذين يزعمون أنهم يرون الجن ويظهرون على شاشات الفضائيات، "نصابون".

وقال الجندي عبر فضائية "dmc": "الذين يزعمون أنهم يرون الجن، ويظهرون على شاشات الفضائيات، مدعين قدرتهم على إخراج الجن من أجساد البشر، نصابون".

وأضاف: "الهبيدة كثير عندنا على السوشيال ميديا، يا بني حتى سيدنا النبي محمد، لم ير الجن، وإنما أبلغه رب العالمين أن الجن يستمع إليه أثناء تلاوة القرآن الكريم".

وتابع: "عندنا تلاقى من يظهر على الشاشة ويقول أنه رأى 100 من الجن الطيب.. كيف استطاع عدهم".

المصدر: "صدى البلد"