الرئاسة الفلسطينية تشيد بالبيان الصادر عن الدول الأوروبية الخمس

أشادت الرئاسة الفلسطينية ببيان صدر عن فرنسا، وألمانيا، وإيطاليا، وإسبانيا، وبريطانيا، يطالب إسرائيل بالتوقف عن سياسات التوسع الاستيطاني.

وقالت الرئاسة في بيان صدر عنها الخميس، إن "البيان الأوروبي، الذي أكد أن المستوطنات غير قانونية بموجب القانون الدولي، وتهدد آفاق الحل السلمي للصراع الإسرائيلي –الفلسطيني، إلى جانب عمليات الإخلاء المستمرة في القدس الشرقية، بما في ذلك في حي الشيخ جراح".

وأضافت: "البيان ينسجم مع قرارات الشرعية الدولية خاصة قرار مجلس الأمن رقم 2334".

وطالبت الرئاسة الفلسطينية الاتحاد الأوروبي بـ"استمرار العمل والضغط على حكومة الاحتلال لوقف سياساتها الاستيطانية، وعمليات التهجير للسكان الفلسطينيين كما يحدث في منطقة الشيخ جراح بمدينة القدس المحتلة، حفاظا على الأمن والاستقرار، وتنفيذ قرارات الشرعية الدولية".

المصدر: RT