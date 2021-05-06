أمير قطر يرحب باستئناف العلاقات بين الصومال وكينيا

رحب الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير قطر باستئناف الصومال وكينيا العلاقات الدبلوماسية.

ونشر الشيخ تميم تغريدة على "تويتر" رحب فيها بالخطوة التي اتخذتها الصومال وكينيا.

وكتب: "أتقدم بالتهنئة إلى كل من الرئيس فرماجو والرئيس كينياتا على قرارهما الحكيم والشجاع بإعادة العلاقات الدبلوماسية بين الصومال وكينيا".

وتابع: "تمنياتنا الخالصة للبلدين الجارين وشعبيهما بالأمن والاستقرار، كما أؤكد أن دولة قطر ستبقى دائما ساعية في سبيل الخير وصانعة للسلام".

أتقدم بالتهنئة إلى كل من فخامة الرئيس فرماجو وفخامة الرئيس كينياتا على قرارهما الحكيم والشجاع بإعادة العلاقات الدبلوماسية بين الصومال وكينيا. تمنياتنا الخالصة للبلدين الجارين وشعبيهما بالأمن والاستقرار، كما أؤكد أن دولة قطر ستبقى دائما ساعية في سبيل الخير وصانعة للسلام. — تميم بن حمد (@TamimBinHamad) May 6, 2021

وكانت قطر قد رحبت بإعلان جمهورية الصومال الفيدرالية وجمهورية كينيا استئناف العلاقات الدبلوماسية الكاملة بينهما، وأعربت عن أملها في أن تعود هذه الخطوة بالخير والازدهار على شعبي الجمهوريتين الصديقتين.

وأكدت الدوحة وفق بيان لوزارة الخارجية، أنها لن تألو جهدا في تحقيق السلام والاستقرار وبناء الجسور عن طريق الوساطة وتفعيل القنوات الدبلوماسية وتقريب وجهات النظر، مما يعزز السلم والاستقرار الدوليين.

وكان مطلق بن ماجد القحطاني المبعوث الخاص لوزير الخارجية القطري بحث في وقت سابق مع رئيس الوزراء الصومالي محمد حسين روبلي في العاصمة الصومالية مقديشو، علاقات التعاون الثنائي بين البلدين، وتطورات الأوضاع في الصومال.

وجرى خلال اللقاء بحث مساعي تحقيق المصالحة الوطنية والأمن والاستقرار في البلاد.

المصدر: RT