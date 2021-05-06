الجزائر.. قرار بتدوين الأمازيغية في النقود والأوراق الرسمية

كشف الأمين العام للمحافظة السامية للأمازيغية الهاشمي عصاد، اليوم الخميس، أن العمل جار مع وزارة الداخلية من أجل تدوين اللغة الأمازيغية في النقود والوثائق الرسمية في الجزائر.

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وقال عصاد خلال مؤتمر صحفي عقده بمقر إذاعة بومرداس، إنه تم خلال الأسبوع الماضي تدوين الولايات الجديدة باللغة الأمازيغية.

وفي شأن تدريس اللغة الأمازيغية، لفت عصاد إلى أن هناك بعض المشاكل، مشيرا إلى ضرورة تعميم تدريس هذه اللغة في المدارس بالتنسيق مع وزارة التربية.

وكانت المحافظة السامية للأمازيغية في الجزائر، أصدرت في أبريل الماضي النسخة الأمازيغية من الدستور الجزائري، المكتوب بالحروف المعمول بها (التيفيناغ واللاتيني)، إلى جانب النص الأصلي باللغة العربية.

ووفق "الإذاعة الجزائرية، تتشكل الطبعة الأمازيغية من الدستور الجديد، الذي صودق عليه عن طريق استفتاء أول نوفمبر 2020، أولا من حروف "التيفيناغ"، ثم اللاتيني، وأخيرا العربي، حيث أشارت المحافظة السامية للأمازيغية إلى أن ترجمة النص العربي إلى الأمازيغية تم بفضل خلية الترجمة للمحافظة السامية، التي تتضمن حاملي شهادات "ماستر" في اللغة والثقافة الأمازيغية.

المصدر: الشروق