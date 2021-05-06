لبنان.. لودريان يلتقي عون وبري

التقى وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان، اليوم الخميس، الرئيس اللبناني ميشال عون في قصر بعبدا، وغادر من دون الإدلاء بتصريح، متوجها إلى عين التينة للقاء رئيس البرلمان نبيه بري.

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ووصل لودريان إلى بيروت صباح اليوم، في مسعى لإيجاد مخرج للأزمة اللبنانية.

ولم يكشف لودريان أو السفارة الفرنسية لدى لبنان عن جدول أعمال ولقاءات وزير الخارجية الفرنسي خلال زيارته إلى لبنان، ما أثار الجدل حول ما إذا كان سيلتقي رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري.

وكان لودريان قال في تغريدة عبر "تويتر" أمس إنه "يحمل معه إلى لبنان رسالة حازمة كبيرة للقادة السياسيين ورسالة تضامن كامل مع اللبنانيين.. الحزم في وجه الذين يعرقلون تشكيل الحكومة: لقد اتخذنا إجراءات وطنية وهذه مجرد البداية".

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام + RT