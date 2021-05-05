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لبنان..ترحيل 59 حاوية تحتوي على مواد شديدة الخطورة تم العثور عليها في مرفأ بيروت وأماكن أخرى

أخبار العالم العربي

لبنان..ترحيل 59 حاوية تحتوي على مواد شديدة الخطورة تم العثور عليها في مرفأ بيروت وأماكن أخرى
Reuters MOHAMED AZAKIR
مرفأ بيروت بعد انفجار 4 أغسطس
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أعلن المكتب الإعلامي في رئاسة مجلس الوزراء اللبناني، عن ترحيل 59 حاوية تحتوي على مواد شديدة الخطورة، تم العثور عليها في مرفأ بيروت وأماكن أخرى بعد كارثة انفجار 4 أغسطس الماضي.

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وفي بيان له، قال المكتب الإعلامي: "بعد متابعة حثيثة من رئيس حكومة تصريف الأعمال، حسان دياب، على مدى أكثر من 8 أشهر، تم اليوم ترحيل 59 حاوية تحتوي على مواد شديدة الخطورة كان قد تم العثور عليها في مرفأ بيروت وأماكن أخرى بعد كارثة انفجار4 أغسطس الماضي".

وكانت شركة "كومبي ليفت" (Combi Lift) الألمانية، قد ساعدت في هذا الملف، حيث تولت معالجة توضيب هذه المستوعبات بشكل آمن على مدى الأشهر الماضية، وفقا للعقد الموقع مع الشركة لإخراج هذا الخطر من لبنان.

يذكر أنه في الرابع من أغسطس العام الماضي، انفجر ما يقرب من 3000 طن من مادة نترات الأمونيوم التي كانت مخزنة بشكل غير صحيح في ميناء بيروت لسنوات، ما أسفر عن مقتل 211 شخصا وإصابة أكثر من 6000، وإلحاق أضرار هائلة بالأحياء المجاورة للميناء. 

المصدر: "الجديد"

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