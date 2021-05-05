القاهرة تستقبل جيفري فيلتمان لبحث تطورات ملف سد النهضة

استقبل وزيرا الخارجية والري المصريان، سامح شكري ومحمد عبد العاطي، المبعوث الأمريكي الخاص للقرن الإفريقي، جيفري فيلتمان، لبحث تطورات ملف سد النهضة والموقف المصري في هذا الملف.

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Happening now... FM #Sameh_Shoukry and Minister of irrigation Dr. Mohamed Abdel Aty receive the US special envoy for the Horn of Africa Jeffrey Feltman in order to discuss the developments of the #GERD file and the Egyptian position in this regard. @StateDeptpic.twitter.com/zz1LoiSr1F — Egypt MFA Spokesperson (@MfaEgypt) May 5, 2021

هذا وكانت وزارة الخارجية الأمريكية قد أعلنت في بيان يوم الإثنين الماضي، أن المبعوث الأمريكي الخاص للقرن الإفريقي، جيفري فيلتمان، سيزور مصر وإريتريا وإثيوبيا والسودان لبحث تسوية سلمية في المنطقة، حيث ستستمر زيارة فيلتمان للمنطقة في الفترة من 4 إلى 13 مايو الجاري.

وذكر البيان أن "زيارة المبعوث الخاص تؤكد أن الإدارة الأمريكية تعتزم مواصلة الجهود الدبلوماسية المستمرة للتغلب على الأزمات السياسية والأمنية والإنسانية في القرن الإفريقي".

وتأتي زيارة المبعوث الأمريكي بعد أيام من إعلان إثيوبيا قرب اكتمال أشغال بناء سد النهضة وبدء التعبئة الثانية في موعدها، رغم الرفض السوداني والمصري.

في المقابل اتهمت الخرطوم أديس ابابا بمحاولة التنصل من المعاهدات الدولية بشأن مياه النيل وترسيم الحدود بين البلدين.

وكان السفير المصري لدى واشنطن، معتز زهران، قد طالب بـ"دعم الولايات المتحدة لعملية الوساطة الراهنة تحت قيادة رئيس الاتحاد الإفريقي، من أجل التوصل لاتفاق ملزم على قواعد ملء وتشغيل سد النهضة في أقرب وقت، لحماية الأمن والاستقرار في المنطقة".

المصدر: RT + وكالات