خطط مصرية لتفادي ملء سد النهضة.. ما الهدف؟
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كشف المتحدث باسم وزارة الموارد المائية والري المصرية عن وضع القاهرة أربع خطط لتفادي خطر الملء الثاني لسد النهضة الإثيوبي على منظومة الري في مصر..
إلى ذلك حذرت الخرطوم من الملء الثاني للسد دون اتفاق بين الدول الثلاث وقالت إنه أمر خطير، وأعلنت تمسكها بالوساطة الرباعية للتوصل إلى اتفاق قانوني ملزم.. وزيرةُ الخارجية السودانية اتهمت حكومة إثيوبيا بمحاولة شراء الوقت عن طريق التعنت في المفاوضات، بينما دعا السفير المصري في واشنطن الادارةَ الأمريكية للتدخل السريع من أجل إنقاذ الموقف...
فهل بات التعاملُ مع المرحلة الثانية من الملء أمرًا واقعا؟