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رئيس مجلس الوزراء اليمني يزور مأرب لبحث المستجدات العسكرية

أخبار العالم العربي

رئيس مجلس الوزراء اليمني يزور مأرب لبحث المستجدات العسكرية
رئاسة الوزراء اليمنية
رئيس الوزراء اليمني معين عبد الملك
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وصل رئيس الوزراء اليمني معين عبد الملك، يوم الثلاثاء، إلى محافظة مأرب، حيث عقد اجتماعا مع السلطات المحلية لبحث مستجدات الأوضاع العسكرية والأمنية.

وجاء في تغريدة على حساب رئاسة مجلس الوزراء اليمني أن عبد الملك "ترأس في مأرب اجتماعا لقيادة السلطة المحلية، لتدارس مستجدات الأوضاع العسكرية والأمنية والإنسانية والتنموية والخدمية، والتطورات في جبهات القتال على أطراف المحافظة ومتطلبات تعزيز الصمود الأسطوري في وجه المليشيات الحوثية وجهود إيواء وإغاثة النازحين".

وأشاد عبد الملك بـ"جهود قيادة ومسؤولي السلطة المحلية وما يبذلونه من عمل كبير في ظل هذه الظروف الاستثنائية والهامة، لخدمة المواطنين"، لافتا إلى أن "هذه الزيارة تأتي للوقوف إلى جانب السلطة المحلية وإسناد جهودها والاطلاع بشكل مباشر على الوضع العام والاحتياجات".

وتشهد محافظة مأرب، منذ أكثر من ثلاثة أشهر، معارك محتدمة بين الجيش اليمني والمقاتلين الحوثيين.

المصدر: RT

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