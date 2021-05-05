مصر.. مصدر حكومي يكشف حقيقة فرض حظر تجول في الأيام القادمة بسبب كورونا

أكد مصدر حكومي مصري أن الحكومة لم تصدر قرارا رسميا بفرض حظر التجوال حتى الآن، مشيرا إلى أن القرار بهذا الشأن يعود إلى لجنة إدارة أزمة كورونا وفقا للوضع الوبائي.

وجاء ذلك بعد انتشار شائعات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مساء الثلاثاء، بشأن فرض الحكومة حظرا للتجوال للحد من انتشار فيروس كورونا.

وكان مصدر بوزارة التنمية المحلية، قد أكد منذ أيام أنه لا يوجد حظر تجول في مصر، فالأمور مستقرة ويتم التعامل مع كورونا بتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية حتى لا يتم الوصول إلى إجراءات معقدة، واللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا هي من تحدد الضوابط التي يتم الالتزام بها خلال الفترة المقبلة.

واستبعد المصدر فرض حظر تجوال فى مصر، مشيرا إلى أن "الدولة تهتم بصحة المواطنين، وفي نفس الوقت الحفاظ على البعد الاجتماعي والاقتصادي وعمل المواطنين وأصحاب المنشآت، وبالتالي على الجميع الانصياع لتعليمات اللجنة العليا لإدارة أزمة كورونا من الحفاظ على التباعد الاجتماعي وعدم الزحام داخل المنشآت وعدم إقامة تجمعات، وعدم زيادة نسبة التشغيل بالمطاعم والمقاهي عن 50% مع استمرار حظر النرجيلة في المقاهي وغلق المنشآت المخالفة".

المصدر: RT