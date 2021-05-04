رئيس المجلس الرئاسي الليبي يتلقى دعوة رسمية لزيارة الكويت

تلقى رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي دعوة من أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الصباح، لزيارة دولة الكويت.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي الليبي في منشور عبر "فيسبوك" إن "رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، استقبل اليوم الثلاثاء وزير خارجية الكويت الشيخ أحمد الصباح، والذي يحمل رسالة خطية موجهة إلى رئيس المجلس الرئاسي من سمو أمير دولة الكويت الشيخ نواف الأحمد الصباح، وجه خلالها الدعوة لرئيس المجلس الرئاسي لزيارة دولة الكويت الشقيقة".

استقبل السيد رئيس المجلس الرئاسي الدكتور محمد المنفي اليوم الثلاثاء 04 مايو 2021 م، وزير خارجية الكويت الشيخ الدكتور... Posted by ‎المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي الليبي‎ on Tuesday, May 4, 2021

وذكر أن "وزير الخارجية نقل تحيات سمو الأمير إلى السيد الرئيس وحرص دولة الكويت على العلاقات الأخوية بين البلدين.. من جانبه ثمن السيد الرئيس العلاقات الأخوية بين البلدين والشعبين، مشيدا بدعوة سمو الأمير، ومؤكدا تلبيتها في أقرب وقت ممكن. كما أعرب السيد الرئيس على عمق العلاقات الثنائية بين البلدين وأهمية تعزيزها بما يحقق تطلعات الشعبين الشقيقين".

المصدر: RT