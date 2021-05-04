وزير الخارجية الفلسطيني يصل إلى موسكو في مستهل جولة أوروبية

وصل وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي، اليوم الثلاثاء، إلى العاصمة الروسية موسكو في مستهل جولة أوروبية تشمل أيضا روما والفاتيكان وأنقرة.

وأفاد بيان للخارجية الفلسطينية أن المالكي سيبحث خلال جولته "علاقة دولة فلسطين بهذه الدول، ويشرح الأوضاع الصعبة التي تمر بها الأرض الفلسطينية... خاصة ما تتعرض له عاصمة دولة فلسطين القدس الشريف من اعتداءات متكررة تطال الأماكن المقدسة".

كما سيشرح المالكي "الأسباب التي أدت إلى اتخاذ القيادة الفلسطينية قرارها بتأجيل عقد الانتخابات الفلسطينية، وكذلك حملة التنكيل والقمع الشرسة التي تمارسها قوات الاحتلال ضد الفلسطينيين في بلدات وقرى جنوب وجنوب غرب نابلس هذه الأيام".

ويحمل المالكي رسائل من الرئيس محمود عباس إلى كل من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس التركي رجب طيب أردوغان، "تتعلق بالقضايا المذكورة ومستجدات وتطورات الأوضاع على الساحة الفلسطينية وعملية السلام وما وصلت إليها".

المصدر: RT