العثور على طن من المواد شديدة الانفجار في أطراف العاصمة العراقية

أعلنت خلية الإعلام الأمني الحكومية في العراق، اليوم الثلاثاء، العثور على طن من المواد شديدة الانفجار في أطراف العاصمة بغداد.

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وذكرت الخلية في بيان صحفي: "وفقا لمعلومات استخبارية وتكثيفا للجهد الميداني، تمكنت إحدى مفارز جهاز الأمن الوطني في بغداد من ضبط كدس عتاد في الأطراف الغربية للمحافظة، يعود إلى ما يسمى قاطع الجنوب ضمن عصابات داعش الإرهابية".

وأضافت، أن "الكدس يحوي (1000كغم) من المواد شديدة الانفجار والتي تدخل في صناعة العجلات والعبوات الناسفة، كانت تسعى تلك العصابات لاستخدامها في تنفيذ عمليات إرهابية داخل العاصمة".

يذكر أن العاصمة بغداد شهدت خلال العامين الأخيرين انفجارات عديدة لمخازن أسلحة وعتاد غير معلومة كانت موضوعة داخل أحياء سكنية أودت بحياة عدد من المدنيين.



المصدر: RT