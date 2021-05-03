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السيول تضرب مدينة تاريخية في اليمن محدثة أضرار مادية وبشرية (فيديو)

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السيول تضرب مدينة تاريخية في اليمن محدثة أضرار مادية وبشرية (فيديو)
RT
السيول تضرب مدينة تاريخية في اليمن
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لقي 4 أشخاص حتفهم، مساء الأحد، غرقا إثر سيول اجتاحت محافظة حضرموت، أكبر المحافظات اليمنية الواقعة في شرق البلاد.

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وأفاد مصدر في السلطة المحلية بمحافظة حضرموت، بأن أمطارا غزيرة هطلت على مديرية تريم بشرق حضرموت، أدت إلى فيضانات تسببت بانهيار أكثر من 3 منازل بصورة كاملة، وغرق 4 أشخاص على الأقل، وفقدان آخرين​​​.

وأضاف أن عشرات المنازل تضررت جراء السيول، التي عزلت عددا من مناطقها، وحاصرت آلاف السكان، بعد أن غمرت المياه الطرق وجرفت العديد من السيارات.

وأشار إلى تنفيذ مروحية تابعة للجيش اليمني عمليات أجلاء للأهالي المحاصرين ونقلهم إلى مدرسة، بعد تضرر منازلهم، مؤكدا على استمرار جهود الإنقاذ.

السيول تضرب مدينة تاريخية في اليمن محدثة أضرار مادية وبشرية (فيديو)
السيول تضرب مدينة تاريخية في اليمن محدثة أضرار مادية وبشرية (فيديو)

السيول تضرب مدينة تاريخية في اليمن محدثة أضرار مادية وبشرية (فيديو)
السيول تضرب مدينة تاريخية في اليمن محدثة أضرار مادية وبشرية (فيديو)
السيول تضرب مدينة تاريخية في اليمن محدثة أضرار مادية وبشرية (فيديو)
السيول تضرب مدينة تاريخية في اليمن محدثة أضرار مادية وبشرية (فيديو)

المصدر: RT

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