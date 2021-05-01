مصادر محلية: 13 قتيلا بينهم طفلان جراء فيضانات في اليمن

أفادت وكالة "أسوشيتد برس" اليوم السبت نقلا عن مسؤولين يمنيين بأن فيضانات عارمة اجتاحت أجزاء من البلاد نتيجة لسقوط أمطار موسمية غزيرة وأودت بأرواح 13 شخصا على الأقل بينهم طفلان.

وقال مسؤولون طلبوا عدم الكشف عن أسمائهم للوكالة إن الضحايا يتوزعون بين محافظات صنعاء وإب وشبوة والحديدة حيث بدأ هطول الأمطار أواخر الشهر الماضي، مشيرين إلى أن محافظات عدن وتعز وحضرموت تضررت أيضا من الأمطار، حيث دمرت السيول عددا من المنازل والمركبات.

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معدات البرنامج السعودي لتنمية واعمار اليمن @SaudiDRPY في تدخل عاجل لسحب المياه من شوارع #عدن بعد أمطار شديدة. pic.twitter.com/CiDSjopkKY — المنبر اليمني للدراسات والإعلام (@alminbaryemen) May 1, 2021

وذكرت مصادر الوكالة أن رجال الإنقاذ تمكنوا من إنقاذ بعض السكان المحاصرين في سياراتهم.

وكان عشرات الأشخاص قد لقوا مصرعهم جراء فيضانات مماثلة العام الماضي، فيما أجبر عشرات الآلاف على مغادرة ديارهم والنزوح بحثا عن مأوى آمن.

المصدر: أسوشيتد برس