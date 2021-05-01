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مصادر محلية: 13 قتيلا بينهم طفلان جراء فيضانات في اليمن

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مصادر محلية: 13 قتيلا بينهم طفلان جراء فيضانات في اليمن
Reuters Khaled Abdullah
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أفادت وكالة "أسوشيتد برس" اليوم السبت نقلا عن مسؤولين يمنيين بأن فيضانات عارمة اجتاحت أجزاء من البلاد نتيجة لسقوط أمطار موسمية غزيرة وأودت بأرواح 13 شخصا على الأقل بينهم طفلان.

وقال مسؤولون طلبوا عدم الكشف عن أسمائهم للوكالة إن الضحايا يتوزعون بين محافظات صنعاء وإب وشبوة والحديدة حيث بدأ هطول الأمطار أواخر الشهر الماضي، مشيرين إلى أن محافظات عدن وتعز وحضرموت تضررت أيضا من الأمطار، حيث دمرت السيول عددا من المنازل والمركبات.

وذكرت مصادر الوكالة أن رجال الإنقاذ تمكنوا من إنقاذ بعض السكان المحاصرين في سياراتهم.

وكان عشرات الأشخاص قد لقوا مصرعهم جراء فيضانات مماثلة العام الماضي، فيما أجبر عشرات الآلاف على مغادرة ديارهم والنزوح بحثا عن مأوى آمن.

المصدر: أسوشيتد برس

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