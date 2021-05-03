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المحكمة الدستورية العليا في سوريا تعلن أسماء المرشحين لانتخابات الرئاسة

أخبار العالم العربي

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أعلنت المحكمة الدستورية العليا أسماء المرشحين لخوض انتخابات الرئاسة السورية وهم: بشار الأسد، وعبد الله سلوم عبد الله، ومحمود أحمد مرعي.

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مصدر لـRT: هؤلاء سيخوضون الانتخابات في سوريا
مصدر لـRT: هؤلاء سيخوضون الانتخابات في سوريا

وقال رئيس المحكمة الدستورية العليا محمد جهاد اللحام في مؤتمر صحفي اليوم إن المحكمة درست طلبات المتقدمين التي بلغ عددها 51 طلبا واتخذت قرارا في كل منها، رفضا أو تأكيدا، وقررت بعد فتح صندوق تأييدات الأعضاء قبول طلبات الأسد، وعبد الله، ومرعي.

وأشار اللحام إلى أن القرار يعد أوليا وغير نهائي، إذ يحق لمتقدمي طلبات الترشح الاعتراض على القرار، ليصدر فيما بعد بشكل مبرم.

يتبع  ....

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