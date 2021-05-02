لبنان.. توقيف شقيقين للاشتباه في تهريبهما مخدرات إلى السعودية

قالت حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، اليوم الأحد، إن السلطات ألقت القبض على شقيقين يشتبه في تورطهما في محاولة فاشلة لتهريب حبوب الأمفيتامين المخدرة إلى لسعودية.

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وجاء ذلك في مقابلة لوزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال، محمد فهمي، مع قناة "إم.تي.في" اللبنانية خلال جولة في المنطقة الحدودية من الشمال إلى سهل البقاع حيث ينتشر التهريب عبر الحدود مع سوريا.

وأضاف فهمي أنه ليس هناك أدلة على تورط "حزب الله" في القضية، لافتا إلى أن لبنان على تواصل مع السلطات السعودية فيما يتعلق بالتحقيقات.

وفي 23 أبريل الماضي، أعلنت سلطات المملكة فرض حظر على الواردات اللبنانية بعد اكتشاف 5.3 مليون حبة كبتاغون، وهو نوع من الأمفيتامين (حبوب تعمل على تنشيط الجهاز العصبي)، كانت مخبأة في شحنة رمان قادمة من لبنان.

وساهمت هذه الخطوة في تفاقم المشكلات الاقتصادية في لبنان.

المصدر: "رويترز"