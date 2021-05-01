 
مباشر

بعد هجوم "داعش".. بارزاني يؤكد ضرورة بقاء التحالف الدولي في العراق

أخبار العالم العربي

بعد هجوم
رئيس حكومة إقليم كردستان العراق مسرور بارزاني
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/qb6v

أكد رئيس حكومة إقليم كردستان العراق، مسرور بارزاني، اليوم السبت، أن تنظيم "داعش" ما زال يشكل خطرا حقيقيا على العراق، مشيرا إلى ضرورة بقاء قوات التحالف الدولي في العراق لمحاربته.

وقال في بيان صحفي: "بأسف بالغ، استشهدت ليلة أمس كوكبة من أبطال قوات البيشمركة، وأصيب آخرون بجروح، بعد أن شن إرهابيو داعش هجمات إرهابية على مواقع البيشمركة الأبطال في حدود بردي - آلتون كوبري".

وأضاف: "لطالما أكدنا بأن تنظيم داعش لا يزال يشكل تهديدا وخطرا حقيقيين في الكثير من مناطق العراق، ولا سيما في المناطق الكردستانية، خارج إدارة حكومة الإقليم".

وبين أن "تنظيم داعش يستغل الفراغ الأمني في الحدود الإدارية لتلك المناطق، وعليه نجدد التأكيد على أهمية تفعيل التعاون الأمني المشترك بين الجيش العراقي وقوات البيشمركة هناك".

إقرأ المزيد
مقتل ثلاثة من قوات
مقتل ثلاثة من قوات "البيشمركة" في هجوم "داعش" الليلة الماضية

وأشار مسرور بارزاني إلى "ضرورة أن يواصل التحالف الدولي تدريب ومساعدة قوات البيشمركة والجيش العراقي، والبقاء في العراق للتصدي إلى تنظيم داعش وإنهاء التهديدات الإرهابية المستمرة على إقليم كوردستان والعراق عموما".

والليلة الماضية، أفاد مراسلنا في العراق، بأن تنظيم "داعش" شن هجوما على نقطة تفتيش تابعة لقوات "البيشمركة" التابعة لحكومة إقليم كردستان العراق، بشمال البلاد.

 

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا