مقتل ثلاثة من قوات "البيشمركة" في هجوم "داعش" الليلة الماضية

أعلن قائد محور غرب كركوك في قوات "البيشمركة" التابعة لحكومة إقليم كردستان العراق، نوري حمه علي، اليوم السبت، مقتل ثلاثة عناصر من البيشمركة، بينهم ضابط، في هجوم الليلة الماضية.

وقال في تصريح صحفي، إن "عناصر تنظيم داعش استخدموا الهاونات وقذائف الـBKC وأسلحة الكلاشينكوف في الهجوم على قوات البيشمركة، قبل التصدي لهم".

وأضاف أن "الهجوم كان في تمام الساعة 12:30 بعد منتصف ليلة الجمعة/ السبت، حيث تسلل عناصر التنظيم من الفراغ الأمني الموجود بين مناطق سيطرة البيشمركة والجيش العراقي".

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وأشار إلى أن "المواجهات استمرت 45 دقيقة، بعدما هاجم مسلحو داعش جبهتين للبيشمركة، وسقط ضحايا (من البيشمركة) في جبهة واحدة، بينما لم تشهد الجبهة الأخرى وقوع أي شهداء أو جرحى".

من جهته، أعلن جهاز مكافحة الإرهاب في إقليم كردستان العراق، أن قوات البيشمركة استطاعت التصدي للهجوم الذي شنه مسلحو تنظيم "داعش" في ناحية بردي/آلتون كوبري بمحافظة كركوك الليلة الماضية، والأوضاع الآن تحت السيطرة.

وأضاف أن "الهجوم وقع على جبهات اللواء العاشر في البيشمركة، في المرتفعات القريبة من قرية بركان، ضمن مناطق سيطرة المحور الخامس".

وأشار إلى أن "عددا كبيرا من إرهابيي داعش قتلوا عندما لاحقتهم قوات البيشمركة وتركت جثثهم على الأرض".

والليلة الماضية، أفاد مراسلنا في العراق، بأن تنظيم "داعش" شن هجوما على نقطة تفتيش تابعة لقوات "البيشمركة" التابعة لحكومة إقليم كردستان العراق بشمال البلاد.

المصدر: RT + "روداو"