مسؤول مصري يكشف تفاصيل وضع المياه في مصر: العجز يبلغ 54 مليار متر مكعب

قال المتحدث باسم وزارة الموارد المائية والري المصرية، محمد غانم، إن العجز الكلي لمصر في المياه يصل إلى 54 مليار متر مكعب"، لافتا إلى أن مصر دولة تعاني "الفقر المائي".

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وفي تفاصيل "الفقر المائي" الذي تعاني منه مصر، أوضح محمد غانم أنه "من المفترض أن تكون حصة الفرد في البلاد من المياه 1000 متر مكعب، لكنها ظلت تتناقص حتى بلغت 550 مترا مكعبا".

وفي تصريح لموقع "مصراوي"، أشار محمد غانم أن مصر "واحدة من الدول الشحيحة في مياه الشرب"، مضيفا أنها "تعتمد بشكل رئيسي على حصتها من نهر النيل والمقدرة بـ55.5 مليار متر مكعب، والباقي من الأمطار والمياه الجوفية، لتصل كل الحصة إلى 60 مليار متر مكعب".

وشدد على أن مصر تحتاج فعليا إلى 104 مليارات متر مكعب سنويا من مياه الشرب.

وقال غانم: "مصر تعيد تدوير 20 مليار متر مكعب، والباقي يتم تعويضه من خلال استيراد محاصيل تستهلك 30 مليار متر مكعب"، موضحا أن "العجز الكلي لمصر يصل إلى 54 مليار متر مكعب".

وفي إطار الحديث عن منظومة الري في البلاد، والكشف عن التحديات التي تواجهها، ذكر المتحدث باسم وزارة الري أن أبرز هذه التحديات هي "التعداد السكاني المتزايد، وقلة الوعي لدى بعض المواطنين".

وتابع: "التحديات الخارجية موضوعة ضمن خطة الوزارة للتعامل مع كافة التحديات".

المصدر: "مصراوي"