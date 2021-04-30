إنهاء نزاع عشائري في العراق استمر لـ20 عاما

اعلنت قيادة عمليات محافظة البصرة، أقصى جنوب العراق، اليوم الجمعة، التوصل الى حل نهائي لنزاع عشائري استمر لأكثر من 20 عاما.

وقال قائد عمليات البصرة، اللواء الركن أكرم صدام، في بيان صحفي، إن "قيادة العمليات، وبحضور المحافظ وشيوخ ووجهاء العشائر، توصلت إلى حل نهائي لنزاع عشائري دام لسنوات بين عشيرتي الكرامشة والفريجات".

وأضاف، أن "البصرة مقبلة على حلول سلمية في أغلب النزاعات العشائرية التي شهدتها طيلة الفترة الماضية".

وشدد صدام على ضرورة العمل مع جميع الأطراف لتفعيل السلم الأهلي في المحافظة، وفقا للبيان.

وتشهد محافظات جنوب العراق نزاعات عشائرية مسلحة بشكل مستمر، وفي أحيان كثيرة لا تستطيع السلطات العراقية التدخل لإيقافها.

المصدر: RT