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إحباط هجوم انتحاري لاقتحام مبنى مديرية الأمن في كركوك

أخبار العالم العربي

إحباط هجوم انتحاري لاقتحام مبنى مديرية الأمن في كركوك
Reuters
أرشيف
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أعلنت خلية الإعلام الأمني العراقية، اليوم الخميس، عن مقتل انتحاري يرتدي حزاما ناسفا حاول دخول مديرية أمن محافظة كركوك بشمال العراق.

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وذكرت الخلية في بيان لها أن "القوات الأمنية تمكنت من قتل إرهابي انتحاري يرتدي حزاما ناسفا حاول الدخول إلى مديرية الأمن الوطني في كركوك".

وأضافت أن "الحادث أدى إلى إصابة اثنين من أفراد الحماية بإصابات طفيفة، بعد أن انفجر الحزام الناسف بسبب إطلاق النار عليه من قبل حرس المديرية.

المصدر: وكالة الأنباء العراقية

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