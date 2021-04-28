مصدر عراقي ينفي لـRT تعرض قاعدة بلد الجوية لقصف بطائرة مسيرة

نفى مصدر أمني عراقي تعرض قاعدة بلد الجوية شمال بغداد لقصف بطائرة مسيرة.

وقال المصدر لـRT، إن "الأنباء التي تحدثت عن تعرض قاعدة بلد الجوية في محافظة صلاح الدين غير صحيحة".

وأضاف: "هناك تدريبات تجري في القاعدة فقط، ولم تتعرض لأي هجوم".

إقرأ المزيد

ونقلت وسائل الإعلام اليوم معلومات عن تعرض قاعدة بلد الجوية إلى قصف بطائرة مسيرة.

يذكر أن قاعدة بلد الجوية كانت تضم في وقت سابق قوات أمريكية، لكنها انسحبت منها قبل أشهر، وتضم اليوم مجموعة مقاولين أمريكيين وموظفي صيانة طائرات F16.