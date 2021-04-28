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قطر: نؤيد دعوة الرياض لسياسة ترتكز على حوار بالمنطقة يشمل إيران

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قطر: نؤيد دعوة الرياض لسياسة ترتكز على حوار بالمنطقة يشمل إيران
Reuters Naseem Zeitoon
وزير الخارجية القطري محمد بن عبدالرحمن آل ثاني
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أكد وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، أن بلاده تؤيد دعوة ولي العهد السعودي لسياسة خارجية ترتكز على أسس ومبادئ حسن الجوار والحوار في المنطقة بما في ذلك مع إيران.

وكتب آل ثاني على "تويتر": "التمسك بميثاق الأمم المتحدة واحترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها ركائز أساسية للدول المتحضرة وصمام أمان لحفظ الأمن والسلم في المنطقة والعالم".

وأضاف: "نؤيد دعوة سمو ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان لسياسة خارجية ترتكز على هذه الأسس والمبادئ، وكذلك على الحوار في المنطقة بما في ذلك مع إيران".


وشدد ولي العهد السعودي في مقابلة متلفزة الثلاثاء، على أن "السياسة السعودية الخارجية قائمة على مصالحها، والمملكة تعمل على تعزيز تحالفاتها مع جميع شركائها في العالم".

وأشار إلى أن بلاده "تطمح إلى إقامة علاقة طيبة ومميزة مع إيران".

المصدر: "الشرق" + وكالات

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