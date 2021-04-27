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بن سلمان: إيران دولة جارة ونطمح إلى إقامة علاقة جيدة معها

بن سلمان: إيران دولة جارة ونطمح إلى إقامة علاقة جيدة معها

أخبار العالم العربي

بن سلمان: إيران دولة جارة ونطمح إلى إقامة علاقة جيدة معها
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أكد ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان أن المملكة تطمح إلى إقامة علاقة جيدة مع إيران باعتبارها دولة جارة.

وقال بن سلمان، خلال مقابلة بثتها اليوم الثلاثاء وسائل الإعلام الرسمية السعوديةـ ردا على سؤال حول ما إذا كان هناك عمل جار تسوية القضايا العالقة بين الطرفين: "أخيرا إيران دولة جارة، نريد أن تكون لدينا علاقة طيبة ومميزة مع إيران".

وأضاف: "لا نريك أن يكون وضع غيران صعبا، بالعكس نريد إيران مزدهرة، لدينا مصالح فيها ولديها مصالح في السعودية لدفع العالم والمنطقة للازدهار".

وتابع: ولي العهد السعودي: "إشكاليتنا هي تصرفات إيران السلبية التي تقوم بها سواء عبر برنامجها النووي أو دعمها للمليشيات الخارجة عن القانون في بعض دول المنطقة أو برنامجها للصواريخ الباليستية".

وأردف مشددا: "نعمل اليوم مع شركائنا في العالم لإيجاد حلول لهذه الإشكاليات ونتمنى أن نتجاوزها وأن تكون علاقاتنا طيبة وإيجابية في منفعة الجميع".

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