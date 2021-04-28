مصر.. قائد "قطار 906" تفادى اصطداما بعربة كارو قرب قليوب (فيديو)

ناشدت الهيئة القومية لسكك حديد مصر سائقي المركبات توخي الحذر أثناء عبور خطوط السكك الحديدية، والالتزام بالعبور من الأماكن المخصصة لذلك واتباع تعليمات الهيئة في هذا الشأن.

ودعت الهيئة قائدي المركبات لمزيد الانتباه حفاظا على سلامتهم وسلامة مسير وركاب القطارات.

وقالت الهيئة إنه أثناء مسير "قطار رقم 906 الإسكندرية - القاهرة" يوم الثلاثاء، فوجئ قائد القطار أثناء المسير في المسافة بين سنديون وقليوب بعربة كارو بدابة تعبر الخطوط من مكان غير معد للعبور بكم 21 ما بين سنديون وقليوب.

وأوضحت الهيئة أنه على الفور تمكن قائد القطار ومساعده من الرباط السريع أمام العربة وتفادى وقوع الإصطدام بالقطار وقام بإتخاذ الإجراءات اللازمة لتأمين سلامة مسير القطارات.

المصدر: RT